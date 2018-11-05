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Гройсман назвал ответственных за подготовку к зиме

Гройсман назвал ответственных за подготовку к зиме

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что за начало отопительного сезона на местах отвечают городские головы.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.

“Я обеспокоен, что в некоторых городах не начался отопительный сезон, но запуск отопительного сезона – это ответственность не Президента, не премьер-министра, не парламента, а конкретного городского главы, который после завершения отопительного сезона должен готовиться к новому: подготовить систему закупить газ, запустить тепло. Это его ответственность”, – сказал Гройсман.

Он напомнил, что в рамках децентрализации местные бюджеты получили 4 млрд долл.

“Я считаю, этих средств достаточно, чтобы вовремя провести подготовку, погасить долги прошлых лет, вовремя начать отопительный сезон”, – подчеркнул премьер.

Он отметил, что правительство 5 октября приняло решение о начале отопительного сезона.

“Там все предусмотрено. Но нет ничего о предоплате за газ. Речь идет о том, чтобы довести уровень [оплаты] прошлого периода до 90%. Люди честно рассчитываются с теплокоммунэнерго, а что нужно – компенсируется субсидиями. К сожалению, некоторые главы позволяют себе пренебрегать интересами людей, а потом кивать на правительство. Это несправедливо, в этом надо разобраться”, – добавил Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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