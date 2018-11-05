НБУ уточнил операционную цель монетарной политики

Операционная цель монетарной политики, как отмечает НБУ, заключается в удержании гривневых межбанковских ставок на уровне, близком к уровню учетной ставки, в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Индикатором уровня гривневых межбанковских процентных ставок для целей процентной политики определен Украинский индекс межбанковских ставок для кредитов и депозитов овернайт в национальной денежной единице (UIIR).

То есть, если снижение инфляции до 5% в среднесрочной перспективе – это цель монетарной политики, то цель проведения монетарных операций – это удержать значение UIIR на уровне, близком к уровню учетной ставки (сейчас – 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть – по кредитам овернайт (сейчас – 20%) и депозитным сертификатам овернайт (сейчас – 16%).

Процентная политика Национального банка – это регулирование Национальным банком спроса и предложения на денежные средства через изменение процентных ставок по своим операциям с целью влияния на процентные ставки субъектов денежно-кредитного рынка и доходность финансовых операций.

Изменяя учетную (ключевую) ставку, Национальный банк влияет на краткосрочные процентные ставки на межбанковском денежно-кредитном рынке, которые, со своей стороны, транслируются в изменения процентных ставок по другим финансовым активам (в частности государственным ценным бумагам) и изменения процентных ставок банков по кредитам и депозитам. Эти ставки имеют непосредственное влияние на объемы потребления и инвестиций домохозяйств и предприятий, а следовательно, и на инфляцию.