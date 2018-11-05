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Украина за 10 месяцев увеличила экспорт на 10%, импорт на 16%, - ГФС (инфографика)

Украина за 10 месяцев увеличила экспорт на 10%, импорт на 16%, - ГФС (инфографика)

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2018 года составил 85,181 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (75,060 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь-октябрь вырос на 10% до 38,793 млрд долларов, импорт – на 16% до 46,388 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 14,671 млрд долларов, или 37,8% от общего экспорта. На втором месте – металлы и изделия из них – 9,923 млрд долларов (25,6%).

Самую большую долю в импорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт – 14,045 млрд долларов, или 30,3% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары – 10,943 млрд долларов (23,6%).

По материалам РБК-Украина
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