Правительство направит полмиллиарда на зарплаты шахтерам

Кабинет министров принял решение о выделении 500 миллионов гривен на покрытие убытков государственных шахт.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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“Мы сегодня принимаем решение о выделении 500 млн средств на покрытие убытков украинских шахт, находящихся в государственной собственности, на выплату заработных плат”, – сказал Гройсман.

По его словам, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также представит программу реформирования украинских шахт, чтобы обеспечить конкурентную цену угля с госшахт.

Как сообщалось, в 2019 году на ликвидацию и содержание закрытых угольных шахт и углеперерабатывающих предприятий планируется направить 659,7 млн гривен.

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