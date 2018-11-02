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Полицейским и спасателям поднимут зарплаты на 30%

Полицейским и спасателям поднимут зарплаты на 30%

С 1 января 2019 года зарплаты полицейских и спасателей возрастут на 30%.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Департамент коммуникации МВД Украины.

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Министерство внутренних дел Украины с нового года запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Сюда входит повышение зарплат, выплаты компенсаций за наем жилья и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

“Решением Кабинета министров мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С 1 января минимальная зарплата работника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского – 9200”, – сказал Аваков.

С 1 января вводится в действие механизм компенсации за наем жилья.

“Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться”, – подчеркнул министр.

В районном центре компенсация за аренду жилья составит от 1,9 до 2,9 тыс. грн, а в областном центре – от 2,9 до 4,3 тыс. грн.

Со следующего года будет введен в действие механизм финансового лизинга, предусматривающий, что со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на 20 лет на приобретение собственного жилья.

“В рамках этого договора все проценты по ним будет платить государство. В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет – 20%, затем 30% и всего в 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго – еще 5% спишем”, – отметил Аваков.

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По материалам Газета по-Украински
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