Для комплексной модернизации жилого сектора приняли все законы - Зубко

Украина нуждается в комплексной модернизации жилого сектора, и для проведения этой модернизации фактически принята вся необходимая законодательная база.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального комплекса Украины Геннадий Зубко, информирует Правительственный портал.

“Украина нуждается в комплексной модернизации жилого сектора”, – сказал Зубко.

Для проведения модернизации жилищного сектора фактически принята вся необходимая законодательная база, и речь идет не только о проведении мероприятий по энергоэффективности и термомодернизации в жилых домах, но и ремонте жилищного фонда, модернизации систем централизованного отопления, котельных, разработке новой системы теплоснабжения городов.

Отмечается, что это законы: “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”, “О жилищно-коммунальных услугах”, “О Фонде энергоэффективности”, 417-й закон “Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме”, “Об энергоэффективности зданий”, и все они почти на 100% имплементированы.