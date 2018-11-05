В Госстатистики озвучили, на сколько за год выросла стоимость строительных работ

Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Если же рассматривать по отраслям, то больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 26,6%. В сфере возведения сооружений (жилых и нежилых) речь идет о росте в 22%.

Наименьший рост продемонстрировала стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 20,9%.