В Google Store и App Store появились приложения для криптовалюты Kin

Недавно разработчики мессенджера Kik выпустили целый ряд приложений для криптовалюты Kin, которые уже доступны в Google Store и App Store.

В настоящее время в Google Play доступны следующие приложения:

Reveald (знакомства),

Kinguist (изучение языков),

Nearby (интернет),

GoChallenge.me (социальные сети),

AddMe (бизнес),

Find (путешествия),

Vent (здоровье),

Kinny (опросы).

Для iOS доступны только 2 приложения: Blastchat (мессенджер) и Pause For (утилиты).

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В прошлом году канадский мессенджер привлёк $ 98 млн, что позволило разработчикам начать работу над приложениями и их распространением.

Многие из приложений входят в разряд классических, с которыми мобильные пользователи уже знакомы. Преимущества того, что они известны пользователям, имеют и недостаток, так как приходится конкурировать на рынке, заполненном крупными операторами.