В Google Store и App Store появились приложения для криптовалюты Kin

Недавно разработчики мессенджера Kik выпустили целый ряд приложений для криптовалюты Kin, которые уже доступны в Google Store и App Store.
В настоящее время в Google Play доступны следующие приложения:
- Reveald (знакомства),
- Kinguist (изучение языков),
- Nearby (интернет),
- GoChallenge.me (социальные сети),
- AddMe (бизнес),
- Find (путешествия),
- Vent (здоровье),
- Kinny (опросы).
Для iOS доступны только 2 приложения: Blastchat (мессенджер) и Pause For (утилиты).
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В прошлом году канадский мессенджер привлёк $ 98 млн, что позволило разработчикам начать работу над приложениями и их распространением.
Многие из приложений входят в разряд классических, с которыми мобильные пользователи уже знакомы. Преимущества того, что они известны пользователям, имеют и недостаток, так как приходится конкурировать на рынке, заполненном крупными операторами.