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В Google Store и App Store появились приложения для криптовалюты Kin

В Google Store и App Store появились приложения для криптовалюты Kin

Недавно разработчики мессенджера Kik выпустили целый ряд приложений для криптовалюты Kin, которые уже доступны в Google Store и App Store.

В настоящее время в Google Play доступны следующие приложения:

  • Reveald (знакомства),
  • Kinguist (изучение языков),
  • Nearby (интернет),
  • GoChallenge.me (социальные сети),
  • AddMe (бизнес),
  • Find (путешествия),
  • Vent (здоровье),
  • Kinny (опросы).

Для iOS доступны только 2 приложения: Blastchat (мессенджер) и Pause For (утилиты).

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В прошлом году канадский мессенджер привлёк $ 98 млн, что позволило разработчикам начать работу над приложениями и их распространением.

Многие из приложений входят в разряд классических, с которыми мобильные пользователи уже знакомы. Преимущества того, что они известны пользователям, имеют и недостаток, так как приходится конкурировать на рынке, заполненном крупными операторами.

По материалам Altcoin.info
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