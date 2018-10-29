В Виннице замначальника ЖЭКа задекларировала миллионную зарплату

В Виннице одна из заместителей руководителя коммунальной жилищно-эксплуатационной конторы задекларировала миллионную зарплату.

Об этом сообщает местное издание 0432.ua.

В частности, речь идет о Спиридоновой Галине Николаевне, которая уже несколько лет занимает должность заместителя начальника ГКП ЖЭК No 7.

Женщина подала свою декларацию 21.03.2018, в которой указала почти шесть миллионов гривен заработной платы.

При этом сообщается, что это “чистая“ заработная плата, поскольку заместитель начальника указала и дополнительные источники заработка. Вскоре ее декларация вызвала существенный ажиотаж в соцсетях, где начали обсуждать такой уровень жизни коммунальщицы.