Порошенко признал, что в Украине все еще есть рейдерство

Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины принять все меры для борьбы с рейдерством.

Об этом он сегодня заявил во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций.

“Также очень волнуют случаи рейдерства, которые, к сожалению, все еще происходят. Поэтому я призываю правительство, Павел (обратился к министру юстиции Павлу Петренко – ред.), Министерство юстиции принять исчерпывающие меры для предотвращения таких случаев”, – подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам нардепа Леонида Козаченко, за грабеж фермеров ни один рейдер в Украине пока не понес ответственности.