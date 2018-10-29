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Трамп собрался выплатить $21 триллион госдолга США

Трамп собрался выплатить $21 триллион госдолга США

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре начать выплачивать государственный долг страны, который превышает 21 триллион долларов.

“Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг”, – заявил Трамп.

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Несмотря на то, что во время избирательной кампании он обещал выплатить госдолг в течение двух президентских сроков, за годы правления Трампа сумма выросла на 1,7 триллиона долларов.

Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью восполнить дефицит бюджета через сокращение налогов и увеличение бюджета Минобороны.

По материалам Корреспондент.net
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