Трамп собрался выплатить $21 триллион госдолга США

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре начать выплачивать государственный долг страны, который превышает 21 триллион долларов.
“Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг”, – заявил Трамп.
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Несмотря на то, что во время избирательной кампании он обещал выплатить госдолг в течение двух президентских сроков, за годы правления Трампа сумма выросла на 1,7 триллиона долларов.
Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью восполнить дефицит бюджета через сокращение налогов и увеличение бюджета Минобороны.