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Имущество обанкротившихся банков будут продавать через СЕТАМ

Имущество обанкротившихся банков будут продавать через СЕТАМ

В Украине начнут продавать имущество обанкротившихся банков и лоты «малой» приватизации через Систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ).

«Отныне СЕТАМ будет иметь все функции авторизованной площадки ProZorro.Продажи, а именно: возможность регистрировать участников (как продавцов, так и покупателей государственного и коммунального имущества), предоставлять услуги доступа к открытым аукционам, а также получать комиссию в случае победы зарегистрированного в системе продавца», — сообщают в министерстве экономического развития и торговли Украины.

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Отмечается, что благодаря значительному количеству клиентов СЕТАМ удастся увеличить спрос на лоты «малой» приватизации, а также увеличить стоимость реализации имущества обанкротившихся банков.

По материалам hromadske.tv
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