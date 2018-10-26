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Супрун назвала размер долга перед украинскими медиками

Супрун назвала размер долга перед украинскими медиками

На погашение задолженности по заработной плате работникам медицины нужно полтора миллиарда гривен.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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По ее словам, министерство до конца года покроет 90% этого долга, а еще 10% должны оплатить местные бюджеты.

“Мы реалистично посчитали, что на погашение долгов медикам в регионах нужно полтора миллиарда гривен. Через резерв и через некоторые средства, что были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем миллиард четыреста миллионов гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90% всех долгов, которые есть, до конца года”, – сказала Супрун.

По ее словам, уже поданы все документы, есть распоряжение Кабмина относительно распределения резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам.

“Остаток долга — 10% – должны закрыть местными средствами”, – добавила она.

Министр отметила, что некоторые области уложились в субвенцию — у них нет задолженности, но есть и другие, которые “годами не делают никакой оптимизации, не меняют свою ответственность перед своими медработниками. Например, каждый год есть такая задолженность на Ивано-Франковщине”.

Супрун также отметила, что в конце каждого года есть проблема недофинансирования зарплат украинским медицинским работникам, и это происходит в тех регионах, где местная власть не занимается процессами автономизации лечебных учреждений.

В то же время министр сообщила, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были.

“Когда в следующем году все больницы автономинизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы сами будут решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому они сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020-1021 году уже не будет такого явления, как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться за предоставление услуг и сама будет распределять свои средства”, – сказала Супрун.

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По материалам УКРИНФОРМ
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