Супрун назвала размер долга перед украинскими медиками

На погашение задолженности по заработной плате работникам медицины нужно полтора миллиарда гривен.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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По ее словам, министерство до конца года покроет 90% этого долга, а еще 10% должны оплатить местные бюджеты.

“Мы реалистично посчитали, что на погашение долгов медикам в регионах нужно полтора миллиарда гривен. Через резерв и через некоторые средства, что были в резерве Национальной службы здоровья Украины, мы уже распределяем миллиард четыреста миллионов гривен. Это нужно для того, чтобы закрыть 90% всех долгов, которые есть, до конца года”, – сказала Супрун.

По ее словам, уже поданы все документы, есть распоряжение Кабмина относительно распределения резерва в области, чтобы выплатить долги по зарплатам.

“Остаток долга — 10% – должны закрыть местными средствами”, – добавила она.

Министр отметила, что некоторые области уложились в субвенцию — у них нет задолженности, но есть и другие, которые “годами не делают никакой оптимизации, не меняют свою ответственность перед своими медработниками. Например, каждый год есть такая задолженность на Ивано-Франковщине”.

Супрун также отметила, что в конце каждого года есть проблема недофинансирования зарплат украинским медицинским работникам, и это происходит в тех регионах, где местная власть не занимается процессами автономизации лечебных учреждений.

В то же время министр сообщила, что у врачей, с которыми подписаны декларации, зарплаты втрое больше, чем были.

“Когда в следующем году все больницы автономинизируются и перейдут на новую систему финансирования, будем платить за медицинскую услугу. Больницы сами будут решать, какие зарплаты должны быть у медперсонала. Больницы освободят от тарифной сетки, поэтому они сами будут решать размеры зарплат. Предполагаем, что в 2020-1021 году уже не будет такого явления, как задолженность по зарплатам врачей, потому что не будет субвенций, и каждая больница будет финансироваться за предоставление услуг и сама будет распределять свои средства”, – сказала Супрун.

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