Без тепла в столице остается еще более 1,5 тысячи жилых домов

По состоянию на сегодня КП “Киевтеплоэнерго” и ООО “Евро-реконструкция”, которые подают в жилища киевлян отопление, еще не подали тепло в более полутора тысяч жилых домов в столице.

“По состоянию на 30.10.2018 теплоноситель подан в 259 лечебных учреждений (из 276), 523 детских сада (из 529), 450 школ (из 454), 112 административных зданий (4768) и жилых домов – 8152 (9656)”, – отметили в пресс-службе “Киевтеплоэнерго”.

Таким образом, “Киевтеплоэнерго” не обеспечило теплоснабжением еще 1504 жилых домов в Киеве.

Кроме того, глава департамента теплоснабжения ООО “Евро-реконструкция” Владлена Воровская сообщила, что предприятие еще не подало тепло в 81 жилой дом.

По ее словам, предприятие подключило к отоплению 1001 из 1082 жилых домов, 57 из 58 детсадов, 44 из 46 школ, 18 из 19 больниц, 32 из 57 бюджетных учреждений и 24 из 264 других учреждений.

Так, в столице остается без тепла еще 1585 жилых домов, которые обеспечивают отоплением эти два предприятия.

Напомним, по данным Минрегиона, по состоянию на 26 октября к отоплению в Украине подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов.