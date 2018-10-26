Vodafone запустила 5G в Великобритании

Вещать по новым стандартам связи английский телекоммуникационный гигант начал в Салфорде. Первым главным потребителем высокоскоростной связи станет квартал MediaCityUK — зона, в которой находятся офисы крупных компаний и местный университет. Вскоре пилотный проект развернут еще в шести городах.

В Vodafone и раньше проводили тесты 5G-технологии в реальных условиях, но они либо были локальными, либо частично опирались на существующую 4G-инфраструктуру. В Салфорде развернут полноценный 5G, охватывающий большую площадь с множеством разных компаний.

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Генеральный директор компании Ник Джеффри называет Vodafone лидером Великобритании в том, что касается 5G. По его словам, вслед за Салфордом 5G проникнет еще в шесть городов: Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Глазго, Ливерпуль — и затем в Лондон. В следующем году к растущей сети будут подключаться все более удаленные области.

Компании совершают последние приготовления перед массовым внедрением 5G. Так, только в Великобритании потратили почти $1,8 млрд на закупку соответствующих частот.

Важным преимуществом нового стандарта станет минимальная величина отклика — 1 мс. Это открывает простор для удаленного контроля самыми разными системами: от хирургических роботов до беспилотных автомобилей.

Любое действие оператора, находящегося за сотни километров, будет моментально передано автоматизированному исполнителю. А беспилотники смогут в реальном времени обмениваться информацией с многочисленных сенсоров и датчиков — пропускной способности 5G хватит на всех.

Прообраз такого города будущего появится под Сеулом, на проект выделили $720 млн.