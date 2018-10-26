В Минздраве назвали сумму, необходимую для модернизации системы неотложной помощи

Для полной модернизации системы неотложной медицинской помощи в Украине необходимо 10 млрд гривен.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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При этом, как добавил Ковтонюк, должен быть выделен дополнительно еще 1 млрд гривен в рамках всей медицинской реформы.

“Необходимо около 10 миллиардов для всей страны на полную модернизацию (системы скорой медпомощи, – ред.). Не только авто, но начиная от вызова – диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации”, – сказал Ковтонюк.

Также, по словам замминистра, нужны деньги на обучение врачей, оснащение машин, поднятие врачам зарплат и на сами автомобили.

Минздрав, по словам Ковтонюка, планирует в следующем году провести модернизацию “неотложки” в Киеве и пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.