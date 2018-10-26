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Украинцы начали больше ездить на работу в Эстонию

Украинцы начали больше ездить на работу в Эстонию

По состоянию на конец сентября разрешение на краткосрочную работу и срочный вид на жительство в Эстонии получили более 12 тысяч украинцев.

То есть за год количество трудовых мигрантов из Украины в Эстонию увеличилось вдвое. Если сравнивать с 2014 годом, показатели выросли в десять раз.

Такие данные приводит эстонский ресурс ERR.

Но несмотря на это, из-за недостаточной осведомленности рабочих, не уменьшается количество нарушений, связанных с выплатой зарплат.

В большинстве случаев наши соотечественники получают зарплату в конвертах.

Мои fiнансы:

  • Минимальная почасовая оплата в Эстонии составляет примерно 3€. Для сезонных рабочих почасовая оплата колеблется от 3 до 18€.
  • Уровень доходов зависит от региона. Например, высоким заработком в столице Эстонии считается сумма в 2300€ и больше. В других городах – 1700-1900€.
  • Высчитываются из зарплаты официально трудоустроенных резидентов и нерезидентов страны: налог на прибыль, страхование от безработицы, отчисления на накопление пенсии.
  • Ежемесячные расходы на питание в Эстонии составляют примерно 200€. Аренда жилья – от 250 до 800€. Проезд в общественном транспорте – около 2€.
По материалам Finance.UA
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