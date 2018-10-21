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Юрист объяснил, что изменится для украинцев в случае отмены прописки

Юрист объяснил, что изменится для украинцев в случае отмены прописки

Внесенный в Верховную Раду законопроект об отмене прописки предусматривает, что регистрация становится добровольной и может осуществляться в режиме онлайн.

О нововведении, предложенном в законопроекте №9218, рассказал адвокат Александр Гун.

“По сути, отменяется такой институт, как прописка или место регистрации.

Он из обязательного становится добровольным и переносится на декларативные принципы. Смысл в том, что раньше надо было предоставить пакет документов для регистрации места проживания, а сейчас любой гражданин может заявить это в декларативном порядке”, — рассказал адвокат. По его словам, законопроект предусматривает, “что человек может в электронном виде заявить о том, что он проживает по такому-то адресу, отправив декларацию”.

И соответствующий орган, получив декларацию, должен это зарегистрировать. “Понятно, что законопроектом учитывается возможность проверки правдивости этой информации. За указанную ложную информацию о месте своего проживания будут штрафы. Кроме того, владелец помещения, если регистрация была сделана без него, будет получать соответствующее сообщение, скорее всего почтой. В случае, если регистрация не соответствует действительности, человек не проживает в том месте, которое указал, то он может отменить это, обратившись в орган регистрации”, — пояснил Гун.

“Соответственно, на человека, который указал эту информацию, будут наложены штрафные санкции”, — добавил он. По словам юриста, отмена прописки — это, по сути, требование Евросоюза, и мы к этому давно идем”.

По материалам Обозреватель
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