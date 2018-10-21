Водителей электромобилей могут лишить обещанных льгот - эксперт

31 декабря заканчивается действие льгот при импорте электромобилей в Украину.

В 2018-м ввоз электромобилей был освобожден от всех налогов. Но в последнее время о продлении льгот чиновники говорят все реже и реже, а порой звучат и другие мнения.

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Первый тревожный сигнал о том, что льготы не будут продлены, прозвучал еще весной, когда Министерство инфраструктуры обнародовало так называемый «электромобильный закон». В нем, льготы по НДС и акцизу заменили на налоговую скидку. То есть воспользоваться таким снижением затрат смогут те, кто имеет официальных доход и смогут перекрыть эту скидку уплаченным налогом с доходов физических лиц.

«Минфин и Государственная фискальная служба дали негативную оценку законопроектам о продлении льгот на электромобили до 2021 года, мотивировав это снижением поступлений в доходную часть бюджета», — сказала глава подкомитета Верховной Рады по таможенным вопросам и улучшению Таможенного Кодекса Украины народный депутат Татьяна Острикова.

«Я лично — за продолжение этой льготы и подала соответствующие поправки, хотелось бы, чтобы электромобилей становилось в Украине больше. В комитете мы изучали вопросы, касающиеся предоставления налоговой скидки по налогу на доходы физического лица тем, кто приобретает электромобиль. Это также является вариантом стимулирования перехода на электромобили. Но, в таком случае, нужно иметь официальный высокий доход, чтобы было от чего эту скидку брать, и ее хватило при покупке електоромобиля», — подчеркнула она.

Таким образом, перед вторым чтением важных автомобильных законопроектов, существует две полярные точки зрения на льготы. Минфин, ГФС, Мининфраструктуры не расположены продлевать льготы на электромобили, либо предпочитают их заменить более сложными стимулами. А нардепы попытаются все-таки внести поправки, которые бы продлили льготы еще на какой-то период. Какая позиция окажется сильнее – пока не сможет сказать никто. Все будет решаться в сессионном зале.

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