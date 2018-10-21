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Ощадбанк отреагировал на многомиллионные хищения, которые расследует НАБУ

Ощадбанк отреагировал на многомиллионные хищения, которые расследует НАБУ

С 2015 года Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возврату долгов группы “Креатив”.

Кроме того, учреждение регулярно проверяют международные аудиторы и регулятор, заявили в пресс-службе АО “Ощадбанк”.

“С 2015 года Ощадбанк проводит активную претензионно-исковую работу по возврату долгов группы “Креатив”. В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний “Креатив” и их поручителей – физических лиц Березкина Н.С. и Давыдова Ю.Г. Получено 11 судебных решений о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка и вступивших в законную силу на общую сумму 212,7 млн долл. США, 12,7 млн евро и 255 млн грн”, – отметили в банке.

В финучреждении напомнили, что в рамках досудебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица ЧАО “Креатив”, сын народного депутата Станислава Березкина и двое сотрудников банка. При этом в Ощадбанке подчеркивают, что объявление подозрения сотрудникам финучреждения является процессуальным действием в рамках досудебного расследования, которое не дает никаких оснований для выводов о виновности указанных лиц.

По материалам УКРИНФОРМ
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