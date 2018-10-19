Нафтогаз планирует инвестировать 34,5 миллиарда в увеличение добычи газа

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” планирует инвестировать 34,5 миллиарда гривен в увеличение добычи природного газа в 2019 году.

Об этом во время брифинга сообщил главный коммерческий директор Группы “Нафтогаз” Юрий Витренко.

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“В увеличение добычи – 34,5 миллиарда гривень, в ГТС – 7,3 миллиарда гривен. Общие инвестиции в 2019 году составят 43,5 миллиарда гривен”, – сказал он.

В то же время Витренко добавил, что инвестиционный план еще не утвержден наблюдательным советом компании.