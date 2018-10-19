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США хотят отключить Иран от SWIFT

США хотят отключить Иран от SWIFT

Министерство финансов США ведет переговоры с разработанной в Бельгии системой межбанковской передачи информации SWIFT, которая облегчает основную часть денежных операций в мире, по отключению Ирана от сети.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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По его словам, Вашингтон оказывает давление на руководство SWIFT, чтобы отключить Иран от системы, как это было в 2012 году до заключения ядерной сделки.

При этом, хотя США не имеют большинства в совете директоров SWIFT, администрация Трампа может наложить санкции на SWIFT, если компания не отключит Иран.

“Наша цель – убедиться, что транзакции, на которые распространяются санкции, не проходят – через SWIFT или какой-либо другой механизм. Наша цель – обеспечить соблюдение санкций”, – заявил глава Минфина США.

Мнучин также уточнил, что Минфин “как можно быстрее” определит банки, которым будет разрешено обрабатывать операции по гуманитарному финансированию Ирана.

“Мы хотим добиться нужного результата, благодаря которому транзакции будут прекращены”, – сказал Стивен Мнучин, отказавшись комментировать, какие банки будут выбраны.

По материалам Финансовый клуб
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