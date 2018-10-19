Эксперт объяснил причину невысокого притока прямых иностранных инвестиций в Украину

Украина по итогам 2018 года получит приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в размере около 2,5 млрд долл., что недостаточно для достижения более высоких темпов роста.

Такое мнение в ходе пресс-конференции «Сотрудничество с МВФ. План «В» высказал исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

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«В этом году мы будем иметь приток прямых иностранных инвестиций в размере 2,5 млрд долл, что в 4 раза меньше, чем в наши исторические максимумы. Наши исторические максимумы были, когда на год Украина получала около 10 млрд долл. Если бы мы и в этом году, например, получили такой же приток ПИИ, то вопрос о сотрудничестве с МВФ мог бы вообще не стоять, а вопрос с закачкой валюты можно было бы перекрывать только с помощью притока ПИИ», – отметил эксперт.

Устенко напомнил, что даже в таком тяжелом для Украины году, как 2013-й, Украина получила 4,5 млрд долл., что почти вдвое больше, чем может получить в нынешнем году. И тут получается парадокс: с одной стороны, в стране реформы проводились и проводятся, а с другой – наблюдается резкое ухудшение притока инвестиций.

«Происходят важные глобальные изменения на глобальных финансовых рынках. Инвесторы испуганы взаимоотношениями Китай – США, США – Европа, что заставляет их искать «тихие гавани» для своих денег, а для них «тихая гавань» – это ценные бумаги США. И, как результат, мы видим потоки перевода денег со всего мира, и даже с рынков, которые развиваются, – на территорию США», – отметил Устенко.

При этом он добавил, что в нынешнее время очень обострилась конкурентная борьба за ту часть инвестиций, которая все же направляется в страны, которые развиваются. “Даже продвижение Украины в таких рейтингах, как Глобальный индекс конкурентоспособности и Doing Business – недостаточный индикатор для вложения денег, так как другие страны движутся в более быстром темпе, чем мы”, – подытожил эксперт.