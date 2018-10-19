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В Китае снизят налоги для населения

В Китае снизят налоги для населения

Китайские регуляторы обнародовали предварительный план снижения налоговой нагрузки для граждан КНР, который предусматривает возможность отчисления из налогооблагаемой базы расходов на медицинское обслуживание, образование, оплату процентов по ипотеке и других расходов.

Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает государственное информагентство Xinhua.

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В частности, опубликованный Минфином и налоговым управлением Китая план предусматривает налоговые отчисления в размере от 1 тыс. юаней ($144) до 2 тыс. юаней в месяц в зависимости от категории расходов.

Ожидается, что граждане КНР, которые потратили средства на образование детей, смогут вычесть из годового налогооблагаемого дохода по 12 тыс. юаней на каждого ребенка.

В случае расходов на собственное образование вычет составит 3,6-4,8 тыс. юаней, в поддержку родителей в возрасте от 60 лет – 24 тыс. юаней, на медицинское обслуживание – до 60 тыс. юаней, если расходы, не покрытые страховкой, превысили 15 тыс. юаней.

В то же время отчисления на аренду жилья составит 800 юаней для жителей небольших городов, 1 тыс. юаней – для средних городов и 1,2 тыс. юаней – для больших городов, отчисления на уплату процентов по ипотечным кредитам составят 12 тыс. в год и коснутся только семейных пар, покупающих жилье впервые.

По материалам Корреспондент.net
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