В Китае производство электромобилей возросло на 73% с начала года

По данным, обнародованными Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая, с января по сентябрь этого года объемы производства электромобилей в стране составили 734,6 тыс., а продажи – 721,5 тыс штук.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 73,05 и 81,05% соответственно.

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По сравнению с традиционными автомобилями с ДВС, темпы роста автомобилей с нулевыми выбросами больше в десятки раз.

По словам вице-секретаря Ассоциации, за этот же период объемы производства и продаж обычных автомобилей в Китае составили 20,4913 млн. и 20,4906 млн. штук соответственно, а рост составил 0,87 и 1,49%.