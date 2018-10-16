Японское правительство хочет упростить декларирование криптовалют

Налоговая комиссия Японии ищет способы упростить существующую систему налоговой регистрации действий с криптовалютой, чтобы инвесторы точно сообщали о своей прибыли.

«Комиссия, которая проводит политику налогообложения, а также консультирует премьер-министра, провела 17 октября общее собрание для обсуждения возможных улучшений в этом процессе», — сообщает региональный новостной центр Sankei.

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Как сообщается, комитет планирует новую систему, которая бы стандартизировала процесс подачи налоговых деклараций и облегчила бы налогоплательщикам расчет своей прибыли от продажи цифровых активов и от другой, связанной с криптовалютами деятельности.

“В настоящее время расчет прибыли, полученной в результате работы с криптовалютой, может быть громоздким, ведь цена на криптовалюту на разных биржах может различаться, в то время как способы хранения исторических данных транзакций на разных платформах также не стандартизированы. Таким образом, налогоплательщикам может быть сложно подать надлежащую налоговую декларацию”, – поясняется в отчете.

“В настоящее время прибыль от продажи криптовалюты в Японии подпадает под «разные поступления» и к ней применяется скользящая налоговая ставка от 15 до 55 процентов в зависимости от фактической суммы прибыли (порог составляет 200’000 йен в год или около 1800 долларов США)”, – заявил Минору Наказато, президент Налогового комитета,