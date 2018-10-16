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Китай разрабатывает умный грузовой поезд-трансформер

Китай разрабатывает умный грузовой поезд-трансформер

Китай разрабатывает поезд-трансформер для перевозки грузов, который сможет самостоятельно адаптироваться под колею разной ширины.

Об этом сообщил Гуо Яо, главный инженер поездов Fuxing (серия электрических многоцелевых высокоскоростных поездов, эксплуатируемых China Railway Corporation и разработанных CRRC).

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По его словам, новый поезд сможет развивать скорость до 400 км/ч. Его эксплуатация может начаться уже в 2020 году.

Сегодня, когда поезд пересекает границу Китая, требуется помощь специалистов для смены тележек под другую ширину колеи. Новый поезд будет автоматически производить такую операцию, что позволит снизить стоимость грузоперевозок.

По материалам Центр транспортных стратегий
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