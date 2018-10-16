Китай разрабатывает умный грузовой поезд-трансформер

Китай разрабатывает поезд-трансформер для перевозки грузов, который сможет самостоятельно адаптироваться под колею разной ширины.

Об этом сообщил Гуо Яо, главный инженер поездов Fuxing (серия электрических многоцелевых высокоскоростных поездов, эксплуатируемых China Railway Corporation и разработанных CRRC).

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По его словам, новый поезд сможет развивать скорость до 400 км/ч. Его эксплуатация может начаться уже в 2020 году.

Сегодня, когда поезд пересекает границу Китая, требуется помощь специалистов для смены тележек под другую ширину колеи. Новый поезд будет автоматически производить такую операцию, что позволит снизить стоимость грузоперевозок.