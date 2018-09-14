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Поезд на водородном топливе выполнил первый рейс

Поезд на водородном топливе выполнил первый рейс

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint выполнил в воскресенье, 16 сентября, свой тестовый рейс в Бремерфёрде (Германия).

Уже с 17 сентября он должен выйти на стандартный маршрут и свяжет этот город с Куксхафеном, Бремерхафеном и Букстехуде.

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На крыше поезда установлена ​​цистерна с водородным топливом и топливный элемент. Он превращает энергию водорода в электрический ток, не причиняя вреда окружающей среде. Поезд в состоянии развить скорость до 140 километров в час.

На одной заправке Coradia iLint может преодолеть до тысячи километров.

Транспортное средство было разработано и изготовлено в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom – европейским первопроходцем в области скоростных электропоездов.

С 2021 года 14 таких поездов будут выполнять регулярные рейсы по маршруту Букстехуде – Куксхафен.

По материалам УКРИНФОРМ
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