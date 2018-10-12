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Еще в одном городе дорожает проезд

Еще в одном городе дорожает проезд

В Краматорске подорожает проезд в общественном транспорте до 5 грн и маршрутных такси до 6 грн.

Об этом в среду сообщили в Краматорском городском совете.

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“После повторного рассмотрения вопроса исполком городского совета решил установить перевозчикам ООО “Юмвоса” и ООО “Краматорское АТП 11410” тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами на городских маршрутах общего пользования, которые осуществляются в обычном режиме движения – в размере 5,00 грн, в режиме маршрутного такси – 6,00 грн”, – говорится в сообщении.

Это решение вступит в силу с момента его обнародования в газете “Краматорская правда”.

До повышения проезд в общественном транспорте общего пользования стоил 4 грн и в маршрутных такси 5 грн, то есть проезд подорожал на 1 грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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