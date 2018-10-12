Гройсман сообщил, удастся ли избежать роста цен на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман признал, что не сможет предотвратить поднятие цен на газ для населения, которое является одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для выделения Украине очередного кредита, пишет Сегодня.

“Что, мы брали обязательства по газу? Я, что ли, хочу поднимать цену? Я руками и ногами борюсь с этим, зубами, уже больше года. Но есть вещи, которые находятся за пределами моих возможностей”, – отметил премьер-министр.

Как известно, Кабмин с апреля оттягивает повышение цены на газ для населения. Цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, – 6958 грн за тысячу кубометров.

Сейчас Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о повышении цен на газ. Переговорный процесс длится с июля 2017 года. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60% в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как Кабмин считает такое резкое повышение неоправданным. В ходе визита миссии МВФ в Киев в сентябре была достигнута принципиальная договоренность о постепенном росте цен на газ, но сами тарифы еще не объявлены.

Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах “Нафтогаза”, в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года.

Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. “импортный паритет”, введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова. Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом.