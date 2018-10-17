Google отказался от Android: за какие сервисы придется платить европейцам

Решение властей Евросоюза оштрафовать Google за нарушения антимонопольного законодательства и запретить «привязывать» поиск и браузер Chrome к Android заставили компанию изменить условия лицензирования своего ПО для продающихся в Европе смартфонов.

Теперь за использование Google Play и других приложений Google компаниям придется платить лицензионные отчисления.

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Об этом говорится в официальном блоге Google. Позиция компании следующая: Android как таковой (Android Open Source Project, AOSP) продолжает распространятся на условиях opensource, бесплатно.

Однако, поскольку Google запретили включать «в нагрузку» приносящие львиную долю рекламной выручки Chrome и поиск, остальные популярные сервисы — магазин Google Play, почта Gmail, карты Google Maps и т.п. — станут для производителей смартфонов, желающих продавать их в странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), платными.

Кроме того, производителям, желающим устанавливать пакет приложений Google на свои устройства, разрешат также при желании продавать в ЕЭЗ устройства на модифицированных произвольным образом вариантах Android.

Ранее отказ от использования такого модифицированного ПО был условием для получения лицензии на установку на «европейские» смартфоны и планшеты Google Play и других сервисов поисковика.

О стоимости новых вариантов лицензий пока ничего не сообщается. Главное, что у конкурентов Google теперь появится шанс договориться с производителями смартфонов о предустановке их приложений и сервисов на смартфоны.

Кроме того, на рынке могут получить более широкое распространение альтернативные варианты Android, полностью лишенные сервисов Google. Например, Samsung или Huawei смогут сделать для Европы смартфон с собственными магазинами приложений, почтой и другими офисными программами от Microsoft и без единого приложения американского поисковика.