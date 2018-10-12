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Маска отстранили на три года от руководства компанией Tesla

Маска отстранили на три года от руководства компанией Tesla

Американский суд подтвердил мировое соглашение между Комиссией по ценным бумагам и компанией Tesla.

Согласно этому договору, Маск не сможет занимать должность председателя совета директоров в течение трех лет.

Кроме того, Маск уплатит 20 млн долларов штрафа.

Илон Маск согласился уйти с должности председателя совета директоров компании Tesla из-за судебного иска, который подала против него Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Позже Маск опроверг информацию британского издания Financial Times о том, что наиболее вероятным кандидатом на должность председателя совета директоров компании Tesla является глава медиахолдинга 21st Century Fox Джеймс Мердок.

По материалам УКРИНФОРМ
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