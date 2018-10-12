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В экономике Китая обнаружили скрытый долг на 6 триллионов долларов

В экономике Китая обнаружили скрытый долг на 6 триллионов долларов

Местные правительства в Китае могли накопить забалансовый долг в объеме 40 триллионов юаней (около 5,8 триллиона долларов), что указывает на возможность новых дефолтов.

Об этом со ссылкой на S&P Global Ratings сообщает Bloomberg.

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“Потенциальные суммы задолженности – это айсберг с гигантскими кредитными рисками”, – написали в обзоре кредитные аналитики S&P во главе с Глорией Лу.

Значительная часть займов приходится на специальные структуры по финансированию местных органов власти, так называемые LGFV, и это значит, что расплачиваться по долгам необязательно должны будут сами локальные правительства.

Национальная экономика сбавляет темпы, а установленной Пекином квоты на выпуск облигаций местных правительств не хватает для финансирования инфраструктурных проектов, необходимых для поддержания роста в регионах, и локальная власть по всей стране прибегает к LGFV для привлечения средств, отмечает S&P.

В результате этим спецструктурам приходится “идти по канату”, балансируя между снижением долговой нагрузки и трансформацией бизнеса в более стандартные государственные формы, написали аналитики S&P.

“По нашему мнению, рынки правы, начиная больше беспокоиться по поводу устойчивости китайского долга и повышенных финансовых рисков”, – говорит и главный экономист Citigroup Inc. по КНР в Гонконге Лю Ли-Ган, который ожидает “восстановления давления” на юань.

По материалам Економічна Правда
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