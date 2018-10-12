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В Германии предлагают штрафовать производителей за отказ ремонтировать дизельные автомобили для уменьшения выбросов

В Германии предлагают штрафовать производителей за отказ ремонтировать дизельные автомобили для уменьшения выбросов

В начале этого месяца правительство Германии изложило планы по сокращению загрязнения воздуха из-за дизельных автомобилей, требуя от автопроизводителей предложить владельцам машин программы trade-in по обмену старых моделей на новые, а также произвести ремонт оборудования, чтобы предотвратить запреты на использование дизельных автомобилей в таких крупных городах, как Берлин и Гамбург.

Однако представители правящей коалиции из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) решили продвинуться дальше, предложив штрафовать те компании, которые не будут производить улучшения в дизельных двигателях старых моделей с целью снижения выбросов вредных веществ.

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Секретарь фракции СДПГ в бундестаге Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) заявил, что размер штрафа для автопроизводителей, не желающих производить ремонтно-восстановительные работы старых дизельных моделей, может составить 5000 евро за каждый автомобиль.

В свою очередь, министр транспорта Андреас Шойер (Andreas Scheuer) и министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) выступили против таких штрафов, назвав их незаконными.

«Штрафы возможны в соответствии с законодательством Германии, когда кто-то нарушил свои юридические обязательства. Но я сомневаюсь, возможен ли этот путь в рамках конституционного права», — заявил Альтмайер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По материалам 3dnews.ru
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