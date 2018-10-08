День финансов, 12 октября: цены на новые iPhone в Украине, газ Киеву, нюансы налога на депозит

Пятница, 12 октября. С одной стороны iPhone, с другой – бедность:

Цены на новые iPhone. Авторизованный дистрибьютор техники Apple в Украине объявил официальные цены на iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 в Украине. 19 октября флагманские модели поступят во все розничные сети авторизованных реселлеров Apple. Стоимость телефонов здесь.

Самые бедные в Европе. Согласно данным из нового отчета МВФ, Украина – самая бедная страна Европы. Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Официальная зарплата в Молдове также существенно больше, средняя зарплата в Украине 325,53 долл. (8529 грн).

Газ Киеву. В домах многих киевлян уже несколько месяцев нет подачи горячей воды: в некоторых с мая, у некоторых с июля. Сегодня Нафтогаз Украины начал поставлять газ коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Владельцам карт “ПриватБанка”. Крупнейший банк Украины приостановит все операции с платежными картами с полуночи до 4 утра воскресенья 14 октября в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

Налог на депозит: о чем необходимо помнить. Налог на депозиты в Украине действует 4 года, и за это время он уже успел несколько раз поменяться. Подробнее о том, какие сегодня существуют правила и сколько от заработанного на вкладах вам придется отдать государству, в специальном материале Finance.ua.