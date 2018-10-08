"Нафтогаз" дал газ Киеву

НАК “Нафтогаз Украины” начал поставлять газ коммунальному предприятию “Киевтеплоэнерго”.

Об этом сообщила пресс-служба НАК в Twitter.

“Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве”, – сообщили в компании.

“Надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с “Киевтеплоэнерго” заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной”, – цитируется в сообщении первый заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергей Перелома.

Отмечается, что согласно мировому соглашению, КП “Киевтеплоэнерго” становится правопреемником по договорам “Киевэнерго” с “Нафтогазом” и, соответственно, по долговым обязательствам в размере 2,4 млрд грн.

“Стороны согласились, что вопросы штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы, будут решаться отдельно в судах”, – заявили в “Нафтогазе”.

10 октября хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” и НАК “Нафтогаз Украины”.

Напомним, в домах многих киевлян уже несколько месяцев нет подачи горячей воды: в некоторых с мая, у некоторых с июля.

Такая ситуация возникла из-за того, что у Киева закончился договор с “Киевэнерго”, и с августа функцию теплоснабжения города взяло на себя КП “Киевтеплоэнерго”.

Но НАК “Нафтогаз Украины” отказывался подписывать контракт с КП “Киевтеплоэнерго” из-за нерешенной ситуации с долгами “Киевэнерго” за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пени, начисленные “Нафтогазом” компании “Киевэнерго”.