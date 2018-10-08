Стали известны цены на новые iPhone в Украине

АСБІС-Украина, авторизированный дистрибьютор техники Apple в Украине, объявил официальные цены на iPhone Xs, iPhone Xs Max и Apple Watch Series 4 в Украине.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе компании.

В компании напомнили, что 19 октября флагманские модели поступят во все розничные сети авторизованных реселлеров Apple.

Согласно сообщению, iPhone Xs и iPhone Xs Max будут доступны в трех вариациях памяти – 64GB, 256GB, 512GB и в трех разновидностях цвета – Gold, Space Gray, Silver.

“Цена на новинки стартует от 37,999 тысяч гривен при условии приобретения по системе trade-in (система обмена техники на новую с доплатой разницы – ред.) – на iPhone Xs и от 44,999 тысяч гривен – на iPhone Xs Max”, – говорится в пресс-релизе.

“Что касается Apple Watch, то они будут реализовываться в двух размерах – 40 и 44мм и в трех цветах – Silver, Gold и Space Grey. Цена – от 14,999 тысяч гривен”, – сообщили в компании.

На сайте интернет-магазина АЛЛО стоимость iPhone XS 64GB по программе обмена также составляет 37,999 тысяч гривен. В то время как приобрести такую модель можно за 40,999 тысяч гривен.

Apple iPhone Xs 256 ГБ по программе обмена стоит 42,999 (trade-in); 45 999 гривен – предварительный заказ; Apple iPhone Xs 512 ГБ — 49,999 (trade-in); 52 999 гривен – предварительный заказ.

Напомним, компания Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X.

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