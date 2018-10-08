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День финансов, 11 октября: стратегии для депозитов, отопление уже скоро, прибыль от TruCam

День финансов, 11 октября: стратегии для депозитов, отопление уже скоро, прибыль от TruCam

Четверг, 11 октября. Каждому свое:

  • Отопление и горячая вода для киевлян. В столице в очередной раз намереваются включить горячую воду вместе с отоплением. “Сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла”, – сообщает пресс-служба КГГА. А отопительный сезон в Киеве начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составит +8 градусов по Цельсию.
  • Больше заработка для продвинутых вкладчиков. У депозитов простая формула – банк обещает вознаграждение за то, что вы даете ему взаймы свои деньги. Но можно заработать больше. Журналисты Finance.ua предлагают пять способов увеличить ставку по вкладу. О плюсах и минусах этих способов смотрите по ссылке.
  • TruCam для бюджета. В МВД подсчитали, что видеофиксация TruCam позволит ежегодно получать от штрафов 15-20 млрд грн в бюджет. Министр внутренних дел Арсен Аваков уже предлагает направлять в специальный фонд 50% поступлений от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически.
  • Доступное жилье для населения. Кабмин изменил программу обеспечения населения доступным жильем. Среди прочего вводится возможность для участников программы приобрести уже готовое жилье от застройщика. Также снижается необходимый уровень среднемесячного дохода семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, с 5 до 3 размеров среднемесячной заработной платы.
По материалам Finance.UA
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