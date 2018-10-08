Видеофиксация TruCam поможет ежегодно получать до 20 млрд штрафов с водителей

По подсчетам МВД, видеофиксация TruCam позволит ежегодно получать от штрафов 15-20 млрд грн в бюджет.
Об этом сообщают “Наші гроші”.
Расширение сети видеофиксации позволит увеличить эту сумму.
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Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает направлять в специальный фонд 50% поступлений от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически. Другую половину – на развитие сети видеофиксации.
При этом, с первой половины средств предложено 60% направить на деятельность Нацполиции и МВД, а остальное – “Укравтодору” и региональным бюджетам в виде субвенции.
Все средства должны быть использованы на закупку техники и построение инфраструктуры для видеофиксации правонарушений.
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