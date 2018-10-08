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В КГГА сообщили, когда включат горячую воду в Киеве

В КГГА сообщили, когда включат горячую воду в Киеве

Столичные власти намерены восстановить киевлянам горячее водоснабжение вместе с включением отопления.

Об этом заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, сообщает пресс-служба КГГА.

“Вместе с теплом киевлянам будет восстановлено предоставления услуги горячего водоснабжения, ведь сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла”, – сказал Науменко.

По его словам, отопительный сезон в Киеве начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составит +8 С.

Науменко рассказал, что горячую воду люди в столице не получали из-за “проблемы с газоснабжением”.

Напомним, 1 мая этого года завершился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы.

Киевтеплоэнерго в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с Нафтогазом на поставки газа.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. По мнению компании, такая позиция КГГА противоречит ст. 22 закона О теплоснабжении.

По материалам НВ
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