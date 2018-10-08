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Сингапурская авиакомпания возобновила самый длинный авиарейс в мире

Сингапурская авиакомпания возобновила самый длинный авиарейс в мире

В четверг, 11 октября, авиакомпания Singapore Airlines впервые после пятилетнего перерыва выполнит самый протяженный рейс в мире по маршруту Сингапур – Нью Йорк. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на flightradar24.

Длина маршрута составляет 15 336 км, что почти на 1 000 км больше, чем у нынешнего самого протяженного рейса Доха-Окленд, выполняемого Qatar Airways.

Самолет отправится из Сингапура в 23:35 по местному времени и прибудет в пункт назначения в 6:00 по местному времени. Планируемое время в пути составит 18 часов 25 минут.

Обратный рейс по маршруту Нью Йорк – Сингапур будет также самым длинным по времени в пути – 18 часов 45 минут.

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A350-900ULR, которые могут брать на борт дополнительно 24 т топлива. Авиакомпания заказала 7 воздушных судов такого типа и намерена также их использовать в дальнейшем на маршруте Сингапур – Лос-Анджелес.

Напомним, самолет компании Virgin Atlantic пересек Атлантику на смеси керосина и переработанного углерода, выброшенного китайским металлургическим заводом.

По материалам Комментарии
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