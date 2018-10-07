Google обжаловала рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Американская корпорация Google во вторник, 9 октября, подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в связи с решением Еврокомиссии наложить на интернет-концерн рекордный штраф в размере 4,34 млрд евро ($5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об обжаловании вердикта представитель Google Аль Верни уведомил информагентства в электронном послании.

В Брюсселе обвиняют корпорацию в том, что она злоупотребляла своим положением, используя принадлежащую ей операционную систему для смартфонов и планшетов Android, чтобы укрепить позиции своей поисковой системы на рынке. Об этом, в частности, еще в июле говорила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Критике, в первую очередь, подверглось требование Google к производителям телефонов, использующих Android, всегда устанавливать пакет из 11 программ, разработанных концерном.

Кроме того, Еврокомиссия осудила условие корпорации к разработчикам, которые не имеют права создавать собственные операционные системы на базе Android.

Третье обвинение связано с тем, что Google делит выручку от рекламы в поисковике лишь с теми производителями устройств, которые используют на своих телефонах и планшетах исключительно продукцию компании.

Операционная система Android является наиболее популярной в мире — она установлена на 80% телефонов. Нынешний штраф стал самым крупным финансовым наказанием за картельный сговор, который Еврокомиссия когда-либо предъявляла отдельной компании.