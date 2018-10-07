Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 21 0

Google обжаловала рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Google обжаловала рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Американская корпорация Google во вторник, 9 октября, подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в связи с решением Еврокомиссии наложить на интернет-концерн рекордный штраф в размере 4,34 млрд евро ($5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Об обжаловании вердикта представитель Google Аль Верни уведомил информагентства в электронном послании.

В Брюсселе обвиняют корпорацию в том, что она злоупотребляла своим положением, используя принадлежащую ей операционную систему для смартфонов и планшетов Android, чтобы укрепить позиции своей поисковой системы на рынке. Об этом, в частности, еще в июле говорила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Критике, в первую очередь, подверглось требование Google к производителям телефонов, использующих Android, всегда устанавливать пакет из 11 программ, разработанных концерном.

Кроме того, Еврокомиссия осудила условие корпорации к разработчикам, которые не имеют права создавать собственные операционные системы на базе Android.

Третье обвинение связано с тем, что Google делит выручку от рекламы в поисковике лишь с теми производителями устройств, которые используют на своих телефонах и планшетах исключительно продукцию компании.

Операционная система Android является наиболее популярной в мире — она установлена на 80% телефонов. Нынешний штраф стал самым крупным финансовым наказанием за картельный сговор, который Еврокомиссия когда-либо предъявляла отдельной компании.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина