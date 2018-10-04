Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

Украина должна пройти путь энергоэффективности, чтобы меньше тратить на субсидии - Зубко

Украина должна пройти путь энергоэффективности, чтобы меньше тратить на субсидии - Зубко

Если Украина хочет тратить меньше средств на субсидии, то должна пройти путь по внедрению энергоэффективных решений в различных сферах жизни.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Читайте также: Экспорт электроэнергии из Украины в 2019 году будет только расти – Минэнергоугля

“Если Украина хочет тратить меньше средств на субсидии, то энергоэффективность – это тот путь, который мы должны пройти”, – сказал Зубко.

Он привел пример ОСМД в Киеве, которое благодаря мероприятиям по энергосбережению снизило счета за теплоснабжение с 32 грн за квадратный метр до 8 грн за квадратный метр во время отопительного сезона.

“Только две семьи из этого дома получают субсидии. Потребление снижено в 4 раза”, – добавил Зубко.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Минрегионбуд
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018