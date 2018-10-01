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В Украине упростили правила для мелких производителей вина

В Украине упростили правила для мелких производителей вина

Кабинет Министров Украины упростил процесс получения лицензий для малых производителей винопродукции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишет Сегодня.

Изменение процедуры предусмотрено постановлением “Об утверждении формы декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства для малых производств винодельческой продукции, порядка ее представления и регистрации”.

“Ранее мелкому производителю для получения лицензии нужно было вместе с другими документами подать аттестат производства, подготовка которого занимала дополнительное время. С принятием этого постановления производителю вместо аттестации производства нужно подать в Госпотребслужбу соответствующую декларацию, где указывается наличие необходимого оборудования для производства винодельческой продукции. После этого Государственная фискальная служба предоставит ему лицензию на собственное производство”, – пояснили в Кабмине.

В правительстве уверены, что новшества помогут развитию малого бизнеса в области садоводства, пчеловодства и виноградарства, а также позволят уменьшить монополизацию винного рынка и расширить выпуск качественной украинской продукции.

По материалам Сегодня
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