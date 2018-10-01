ProZorro установил новые рекорды малой приватизации

В системе электронных торгов ProZorro.Продажи в течение сентября были установлены новые рекорды малой приватизации.

Стоимость лота из 100 начальных гривен возросла до 80 тысяч гривен, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в Twitter.

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“Установили рекорды: 20 участников в одном аукционе, 32 успешные аукционы в один день, 100 начальных грн за 1 лот выросли на 80 тысяч”, – говорится в сообщении.

В частности, через систему электронных торгов ProZorro.Продажи в сентябре продано большую базу отдыха. Важно, что подписан меморандум о внедрении прозрачных и эффективных аукционов по аренде земли.

До конца сентября в системе произошло 150 успешных аукционов малой приватизации, стоимостью свыше 173 млн грн.

По состоянию на начало октября в системе электронных торгов ProZorro.Продажи объявлено 738 аукционов по начальной цене 841 млн грн.