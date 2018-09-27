На OpenMarket пустили с молотка самый дорогой лот

OpenMarket (ГП СЕТАМ Министерства юстиции Украины) продал самый дорогой лот в своей истории – комплекс зданий Кузьминецкого кирпичного завода. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Общая стоимость лота составила 170 млн грн.

“Это самая большая сумма, которую получал за один лот любой отечественный государственный электронный аукцион”, – отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев.

На аукцион был выставлен комплекс зданий завода площадью более 15 тыс. кв. м, земельный участок площадью 3,0087 гектара и движимое имущество (оборудование и оснащение). Продавцом выступил Чешский экспортный банк (CEB).

Как отметил Вишнев, в целом, OpenMarket продал непрофильных банковских активов более 700 млн грн.

Напомним, сейчас к продаже через СЕТАМ готовится значительно более дорогой лот – ТРЦ Gulliver. Его цена составляет 18 млрд 176,9 млн грн.

В целом стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняло участие 207 тысяч 869 участников.