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Минфин "одолжил" на внутреннем рынке 2,8 миллиарда

Минфин "одолжил" на внутреннем рынке 2,8 миллиарда

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 2,773 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 2 октября 2018 года, в государственный бюджет привлечены 2 772 632 126,30 гривен (по официальному курсу НБУ)”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, были удовлетворены 46 заявок на покупку ОВГЗ из 54 выставленных.

В частности, Минфин привлек в бюджет средства в итоге доразмещения облигаций в гривнах: с датой погашения 19 декабря 2018 года – 834 358 616,04 грн (средневзвешенный уровень доходности – 18,91%); с датой погашения 3 апреля 2019 года – 12 336 901,50 грн (средневзвешенный уровень доходности – 18,50%); 4 сентября 2019 года – 31 478 188,72 грн (средневзвешенный уровень доходности – 18,50%)).

Также в государственный бюджет привлечено в результате первичного размещения облигаций в гривнах: с датой погашения 30 сентября 2020 года – 3 000 000,00 грн (средневзвешенный уровень доходности – 17,25%).

С помощью доразмещения ОВГЗ в долларах США в бюджет удалось привлечь: с датой погашения 19 июня 2019 года – 67 042 855,24 долларов США (средневзвешенный уровень доходности – 6,82%).

По материалам УКРИНФОРМ
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