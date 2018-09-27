Минфин повысил ставку по долларовым облигациям до 7% и привлек в три раза больше валюты

Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,772 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

“По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 2 октября в государственный бюджет привлечено 2 772 632 126,30 грн (по официальному курсу НБУ)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ставка размещения 9-месячных долларовых ОВГЗ была повышена до 7% годовых, в то время как две недели назад министерство отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых. В результате Минфин смог привлечь почти в 3,5 раза больше валюты, чем неделю назад — $67 млн.

Минфин удовлетворил все 16 заявок со ставками от 5,95% до 7% годовых. Средневзвешенная ставка составила 6,82% годовых.

Министерство финансов также подняло доходность гривневых 3-месячных ценных бумаг с 18,5% до 19% годовых — это позволило ему увеличить объем продаж до 834,4 млн грн. Из 19 заявок министерство отклонило лишь две — на 150 млн грн по номиналу по ставкам до 19,5% годовых.

На аукционах по продаже 6- и 12-месячных ОВГЗ ставка размещения осталась на уровне 18,5% годовых, так как покупатели и не просили больше. Были удовлетворены все 12 заявок на 43,8 млн грн.