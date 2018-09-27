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Поступления в местные бюджеты выросли на четверть (инфографика)

Поступления в местные бюджеты выросли на четверть (инфографика)

В январе-сентябре 2018 году до местных бюджетов поступило 165,2 млрд грн платежей, что на 23,6% больше (31,5 млрд грн), чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

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Так, в сентябре поступления в местные бюджеты от налогоплательщиков составили 18,4 млрд грн. Это на 34,3%, или на 4,7 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года в сводный бюджет поступило 163,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24,2%, или на 31,9 млнд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Поступления налога и сбора на доходы физических лиц в сентябре выросли на 20% – до 19 млрд грн.

По материалам НВ
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