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В бюджет поступило почти на 25% больше военного сбора

В бюджет поступило почти на 25% больше военного сбора

Поступления военного сбора за восемь месяцев выросли почти на четверть, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.

“В течение января-августа 2018 года в государственный бюджет уплачено почти 11,8 млрд грн военного сбора. Запланированные показатели выполнены на 102,3%, бюджет дополнительно получил 259,4 млн грн. Нынешние показатели превысили соответствующий период прошлого года на 24,4% или на 2,3 млрд гривен”, — сказано в сообщении.

При этом в августе на обороноспособность украинской армии плательщики перечислили 1,5 млрд грн, что на 5,3%, или на 77,9 млн грн больше запланированного. По сравнению с августом 2017 года поступления военного сбора выросли на 24,6%, или на 305,6 млн гривен.

Фискалы напомнили, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2018 года. Во время осеннего призыва на срочную службу будет призвано 17 960 человек.

По материалам УНН
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